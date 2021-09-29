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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Борнмут
Питерборо Юнайтед - Борнмут: обзор матча 29 сентября 2021
Питерборо Юнайтед
29.09.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Питерборо Юнайтед - Борнмут
Желтая карточка
Х. Берроуз
81'
69'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Брукс
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Грант
67'
63'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
М. Роджерс
Замена
Д. Уорд
️️️️
С. Дембеле
63'
Замена
К. Ковентри
️️️️
Д. Тэйлор
63'
62'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Р. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Натан Томпсон
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
23
Джо Уорд
ЦП
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
1-1-5
5
Эдвардс
23
Дембеле
14
Тэйлор
2
Кент
26
Батлер
8
Норберн
14
Берроуз
4-2-2-2
12
Траверс
3
Стейси
6
Келли
24
Кэхилл
33
Земура
8
Лерма
8
Биллинг
7
Брукс
10
Кристи
19
Соланке
17
Роджерс
14
Тэйлор
6
Ковентри
6
Ковентри
14
Тэйлор
23
Дембеле
23
Уорд
23
Уорд
23
Дембеле
8
Грант
11
Шмодикс
11
Шмодикс
8
Грант
17
Роджерс
4
Пирсон
4
Пирсон
17
Роджерс
7
Брукс
9
Лоу
9
Лоу
7
Брукс
10
Кристи
19
Энтони
19
Энтони
10
Кристи
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Борнмут
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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