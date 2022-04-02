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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Бристоль Сити
Борнмут - Бристоль Сити: обзор матча 02 апреля 2022
Борнмут
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 2
Завершен
Бристоль Сити
40'
Д. Соланке
52'
Л. Кук
81'
С. Дембеле
4'
Р. Аткинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Бристоль Сити
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Ж. Лерма
84'
ГОЛ! 3:1!
С. Дембеле
Пас отдал
Л. Кук
81'
80'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Р. Канди
73'
Желтая карточка
Р. Канди
58'
Замена
Х. Массенго
️️️️
К. Принг
ГОЛ! 2:1!
Л. Кук
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Земура
40'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Аткинсон
Пас отдал
М. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Борнмут
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
23
Уилл Деннис
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
6
Келли
3
Филлипс
15
Смит
8
Биллинг
10
Кук
8
Лерма
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
4-1-1-4
25
Бентли
12
Дасилва
5
Клозе
5
Аткинсон
3
Принг
37
Джеймс
8
Скотт
18
Мартин
18
Вайманн
5
Канди
21
Уэллс
8
Лерма
4
Пирсон
4
Пирсон
8
Лерма
3
Принг
4
Массенго
4
Массенго
3
Принг
5
Канди
9
Конвей
9
Конвей
5
Канди
Остались в запасе
Борнмут
Бристоль Сити
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
3
Джек Стейси
ПЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
9
Джамал Лоу
ПВ
23
Уилл Деннис
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
3
Джек Стейси
ПЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
9
Джамал Лоу
ПВ
23
Уилл Деннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Борнмут - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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