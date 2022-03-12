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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Дерби Каунти
Борнмут - Дерби Каунти: обзор матча 12 марта 2022
Борнмут
12.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
45+5'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Дерби Каунти
76'
Замена
Д. Найт
️️️️
М. Эбиовей
71'
Желтая карточка
К. Дэйвис
69'
Желтая карточка
Р. Моррисон
66'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Л. Планж
Замена
Д. Лоу
️️️️
Т. Кантвелл
66'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
45'
+5
Желтая карточка
Д. Стейси
45'
+1
Замена
Д. Земура
️️️️
Л. Дэвис
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
18
Макс Берд
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-2-2-2
12
Траверс
3
Дэвис
6
Келли
3
Филлипс
3
Стейси
8
Лерма
10
Кук
10
Кантвелл
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
2-1-1-3-4
14
Бирн
33
Дэйвис
5
Белик
18
Берд
7
Эбиовей
11
Моррисон
10
Лоуренс
7
Планж
44
Кашин
3
Бьюкэнан
21
Оллсоп
3
Дэвис
33
Земура
33
Земура
3
Дэвис
10
Кантвелл
9
Лоу
9
Лоу
10
Кантвелл
7
Эбиовей
12
Найт
12
Найт
7
Эбиовей
7
Планж
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
7
Планж
Остались в запасе
Борнмут
Дерби Каунти
23
Сирики Дембеле
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
23
Сирики Дембеле
ЛВ
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Борнмут - Дерби Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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