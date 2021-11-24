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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Борнмут
Миллуолл - Борнмут: обзор матча 24 ноября 2021
Миллуолл
24.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
67'
Б. Афобе
44'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Борнмут
90'
+1
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Энтони
Желтая карточка
Б. Митчелл
83'
80'
Желтая карточка
Л. Кук
79'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Лоу
ГОЛ! 1:1!
Б. Афобе
Пас отдал
Т. Брэдшоу
67'
Замена
О. Ожо
️️️️
С. Мэлони
66'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
М. Беннетт
65'
63'
Замена
Л. Кук
️️️️
Г. Килкенни
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
24'
Желтая карточка
Г. Килкенни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
17
Морган Роджерс
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
5
Баллард
3
Уоллес
2
Мэлони
4
Хатчинсон
17
Уоллес
6
Сэйвилл
16
Митчелл
20
МакНамара
10
Беннетт
23
Афобе
4-2-2-2
12
Траверс
3
Стейси
2
Мефам
24
Кэхилл
3
Дэвис
18
Килкенни
8
Лерма
9
Лоу
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
2
Мэлони
9
Ожо
9
Ожо
2
Мэлони
10
Беннетт
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
10
Беннетт
18
Килкенни
10
Кук
10
Кук
18
Килкенни
9
Лоу
10
Маркондес
10
Маркондес
9
Лоу
19
Энтони
17
Роджерс
17
Роджерс
19
Энтони
Остались в запасе
Миллуолл
Борнмут
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Миллуолл - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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