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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Престон
Борнмут - Престон: обзор матча 03 ноября 2021
Борнмут
03.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 2
Завершен
Престон
60'
Ф. Биллинг
52'
Б. Уайтмэн
78'
А. Маккэнн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Престон
89'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
А. Маккэнн
84'
Желтая карточка
Т. Баркуйзен
Желтая карточка
Ф. Биллинг
84'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Р. Кристи
84'
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Маккэнн
Замена
М. Роджерс
️️️️
К. Мефам
77'
75'
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
Д. Ирл
74'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
Д. Энтони
️️️️
Б. Пирсон
66'
Желтая карточка
К. Мефам
62'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Биллинг
60'
Желтая карточка
Ж. Лерма
58'
52'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уайтмэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Престон
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Борнмут
11
Робби Брэди
ЛП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Морган Роджерс
ЦФ
23
Уилл Деннис
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
4-3-2-1
12
Траверс
24
Кэхилл
6
Келли
2
Мефам
3
Стейси
8
Лерма
4
Пирсон
8
Биллинг
10
Кристи
9
Лоу
19
Соланке
2-3-5
5
Бауэр
16
Хьюз
29
Баркуйзен
8
Маккэнн
8
Брауне
4
ван ден Берг
24
Магуайр
17
Риис
32
Ирл
8
Уайтмэн
10
Кристи
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Кристи
2
Мефам
17
Роджерс
17
Роджерс
2
Мефам
4
Пирсон
19
Энтони
19
Энтони
4
Пирсон
8
Маккэнн
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Маккэнн
24
Магуайр
44
Поттс
44
Поттс
24
Магуайр
32
Ирл
8
Каннингэм
8
Каннингэм
32
Ирл
Остались в запасе
Борнмут
Престон
11
Робби Брэди
ЛП
10
Льюис Кук
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
11
Робби Брэди
ЛП
10
Льюис Кук
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Борнмут - Престон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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