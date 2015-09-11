Алекс Нил
Тренер
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Нил
|Команда
|Престон
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|9 июня 1981
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Нил
|Команда
|Престон
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|9 июня 1981
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Престон
|1 : 1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|18.02.2023
|Халл Сити
|0 : 0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|25.02.2023
|Престон
|2 : 1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|28.02.2023
|Престон
|0 : 0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|04.03.2023
|Уотфорд
|0 : 0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|11.03.2023
|Престон
|2 : 0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 36 тур