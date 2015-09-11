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    Алекс Нил

    Тренер
    Имя Алекс
    Фамилия Нил
    Команда Престон
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 9 июня 1981
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.02.2023 Престон 1 : 1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    18.02.2023 Халл Сити 0 : 0 Престон Англия. Чемпионшип, 33 тур
    25.02.2023 Престон 2 : 1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 34 тур
    28.02.2023 Престон 0 : 0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    04.03.2023 Уотфорд 0 : 0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    11.03.2023 Престон 2 : 0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Престон 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Престон 3 : 1 Хаддерсфилд Таун
    28.01.2023 Престон 0 : 3 Тоттенхэм
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