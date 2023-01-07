Алекс Нил - статистика
Тренер
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Нил
|Команда
|Престон
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|9 июня 1981
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Нил
|Команда
|Престон
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|9 июня 1981
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.03.2023
|Ротерхэм
|1 : 2
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 37 тур
|18.03.2023
|Мидлсбро
|4 : 0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 38 тур
|01.04.2023
|Престон
|3 : 1
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|07.04.2023
|Куинз Парк Рейнджерс
|0 : 2
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|10.04.2023
|Престон
|2 : 1
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 41 тур