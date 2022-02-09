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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Бирмингем Сити
Борнмут - Бирмингем Сити: обзор матча 09 февраля 2022
Борнмут
09.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
17'
Р. Кристи
31'
Д. Соланке
76'
Д. Энтони
69'
О. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Бирмингем Сити
90'
+4
Желтая карточка
И. Суньич
89'
Замена
Р. Вудс
️️️️
Д. Грэм
Замена
К. Мур
️️️️
Ф. Биллинг
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Энтони
76'
69'
Желтая карточка
О. Эрнандес
69'
ГОЛ! 2:1!
О. Эрнандес
Пас отдал
И. Суньич
Красная карточка
Ж. Лерма
66'
63'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Менжи
Замена
С. Дембеле
️️️️
Т. Кантвелл
60'
Замена
Л. Кук
️️️️
Р. Кристи
60'
54'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
47'
Желтая карточка
Д. Грэм
34'
Желтая карточка
К. Педерсен
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Р. Кристи
31'
20'
Желтая карточка
Г. Гарднер
ГОЛ! 1:0!
Р. Кристи
Пас отдал
Ф. Биллинг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-2-2-2
12
Траверс
33
Земура
3
Филлипс
6
Келли
3
Стейси
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кантвелл
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
3-1-2-1-3
13
Этеридж
2
Колен
15
Менжи
24
Педерсен
26
Суньич
20
Гарднер
7
Бакуна
10
Грэм
91
Бела
25
Хоган
33
Тэйлор
10
Кантвелл
23
Дембеле
23
Дембеле
10
Кантвелл
10
Кристи
10
Кук
10
Кук
10
Кристи
8
Биллинг
19
Мур
19
Мур
8
Биллинг
10
Грэм
18
Вудс
18
Вудс
10
Грэм
15
Менжи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
15
Менжи
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
Остались в запасе
Борнмут
Бирмингем Сити
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
27
Коннал Трумен
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Борнмут - Бирмингем Сити
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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