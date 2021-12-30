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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Кардифф
Борнмут - Кардифф: обзор матча 30 декабря 2021
Борнмут
30.12.2021, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
25'
Р. Кристи
68'
Д. Соланке
83'
А. Смитис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Кардифф
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Смитис
83'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Станислас
83'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Соланке
80'
75'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
И. Дэвис
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Энтони
69'
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Ф. Биллинг
68'
59'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Мур
45'
+3
Желтая карточка
К. Нельсон
Желтая карточка
Д. Соланке
45'
+3
45'
+2
Красная карточка
Л. Бакуна
ГОЛ! 1:0!
Р. Кристи
Пас отдал
Д. Соланке
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
33
Земура
24
Кэхилл
6
Келли
3
Стейси
10
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
4-5-1
12
Смитис
38
Нг
44
Флинт
35
Нельсон
25
МакГиннес
10
Бакуна
6
Волкс
32
Роллс
9
Харрис
3
Гилс
19
Мур
19
Энтони
19
Станислас
19
Станислас
19
Энтони
Станислас
10
Маркондес
10
Маркондес
Станислас
19
Соланке
9
Лоу
9
Лоу
19
Соланке
Дэвис
10
Колуилл
10
Колуилл
Дэвис
39
Дэвис
39
Дэвис
19
Мур
17
Коллинс
17
Коллинс
19
Мур
Остались в запасе
Борнмут
Кардифф
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Борнмут - Кардифф
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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