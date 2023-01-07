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    Нил Харрис

    Тренер
    Имя Нил
    Фамилия Харрис
    Команда Гиллинхэм
    Гражданство Англия
    Дата рождения 12 июля 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гиллинхэм 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Гиллинхэм 0 : 1 Лестер
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