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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Мидлсбро
Борнмут - Мидлсбро: обзор матча 15 апреля 2022
Борнмут
15.04.2022, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Мидлсбро
90'
+4
Замена
Р. МакГри
️️️️
М. Тавернье
88'
Желтая карточка
М. Крукс
Замена
С. Дембеле
️️️️
Р. Кристи
88'
82'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
А. Коннолли
Замена
Д. Лоу
️️️️
Ф. Биллинг
73'
71'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Д. Уотмор
Замена
Д. Энтони
️️️️
Т. Кантвелл
63'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
4-3-2-1
12
Траверс
15
Смит
3
Филлипс
6
Келли
2
Лейрд
8
Биллинг
8
Лерма
10
Кук
10
Кантвелл
10
Кристи
19
Соланке
4-2-2-2
12
Дэниэльс
2
Дейкстел
17
МакНэйр
14
Бамба
16
Бола
16
Хаусон
25
Крукс
25
Джонс
16
Тавернье
10
Коннолли
20
Уотмор
10
Кристи
23
Дембеле
23
Дембеле
10
Кристи
8
Биллинг
9
Лоу
9
Лоу
8
Биллинг
10
Кантвелл
19
Энтони
19
Энтони
10
Кантвелл
16
Тавернье
8
МакГри
8
МакГри
16
Тавернье
20
Уотмор
99
Шпорар
99
Шпорар
20
Уотмор
10
Коннолли
9
Балогун
9
Балогун
10
Коннолли
Остались в запасе
Борнмут
Мидлсбро
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Бен Пирсон
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Борнмут - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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