Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Борнмут
Кардифф - Борнмут: обзор матча 18 сентября 2021
Кардифф
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
54'
Ф. Биллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Борнмут
90'
+2
Замена
К. Мефам
️️️️
Д. Энтони
89'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Соланке
88'
Желтая карточка
А. Смит
Желтая карточка
Л. Бакуна
88'
80'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Р. Кристи
Замена
Д. Баган
️️️️
К. Браун
73'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Т. Санг
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Биллинг
Пас отдал
А. Смит
52'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Желтая карточка
К. Нельсон
45'
+1
24'
Желтая карточка
Р. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
3
Джоэл Баган
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
4-4-2
12
Филлипс
23
Моррисон
35
Нельсон
3
Браун
44
Флинт
9
Харрис
6
Волкс
10
Бакуна
7
Пак
10
Санг
19
Мур
4-3-1-2
12
Траверс
6
Келли
24
Кэхилл
15
Смит
33
Земура
8
Лерма
4
Пирсон
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
10
Санг
10
Колуилл
10
Колуилл
10
Санг
3
Браун
3
Баган
3
Баган
3
Браун
19
Энтони
2
Мефам
2
Мефам
19
Энтони
19
Соланке
9
Лоу
9
Лоу
19
Соланке
10
Кристи
17
Роджерс
17
Роджерс
10
Кристи
Остались в запасе
Кардифф
Борнмут
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
38
Перри Нг
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
38
Перри Нг
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Кардифф - Борнмут
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Борнмут
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+