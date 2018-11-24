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    Моуринью зимой хочет купить в «Манчестер Юнайтед» троих футболистов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время зимнего трансферного окна рассчитывает приобрести троих футболистов.

    В список португальца входят Диего Годин («Атлетико»), Лоренцо Пеллегрини («Рома») и Гари Кэхилл («Челси»).

    Ранее Моуринью опроверг уход нападающего Алексиса Санчеса.

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sky Sports

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    24.11.2018 10:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 24 ноября 2018, 20:23

      лучше б себе мозг купил скотина!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 20:11

      Маур уже давно известен своими трансферными аппетитами. Ему в этом давно равных нет, не один клуб на бабки развёл, но не достигнув заявленных результатов. С большой долей вероятности предположу, что летом его в МЮ не будет, не взирая на значительную неустойку. Здесь ему и его юристам тоже нет равных...

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      Рейтинг: +258

      жеха87 24 ноября 2018, 12:02

      Если только Кэхилл! Так как в Челси на лавке

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 24 ноября 2018, 11:52


      без Глушака, Комбарова и Ротенберга не будет ему удачи

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      3
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