Моуринью зимой хочет купить в «Манчестер Юнайтед» троих футболистов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время зимнего трансферного окна рассчитывает приобрести троих футболистов.

В список португальца входят Диего Годин («Атлетико»), Лоренцо Пеллегрини («Рома») и Гари Кэхилл («Челси»).

Ранее Моуринью опроверг уход нападающего Алексиса Санчеса.

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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