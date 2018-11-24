Моуринью опроверг уход Санчеса из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что нападающий Алексис Санчес не собирается покидать английскую команду.

«Он никогда не говорил мне, что хочет уйти и что не рад находиться в клубе», – сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что чилиец мало общается с игроками «МЮ» и не любит стиль игры португальского тренера. Игроком интересуются «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария».

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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