Сарри: «Было правильным выпустить Кэхилла на последних минутах с «Уотфордом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выход защитника Гари Кэхилла в матче 37-го тура АПЛ против «Уотфорда» (3:0).

Игрок появился на поле на 89-й минуте.

Ранее Кэхилл заявил об уходе из «Челси» в конце сезона.

«Гари Кэхилл играет очень важную роль в раздевалке. Он профессионал. Он сыграл только в пяти или шести матчах в этом сезоне, но на тренировках он был очень важен для нас. Было правильным выпустить его на поле на последних минутах», – сказал Сарри.