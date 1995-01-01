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    Сарри: «Было правильным выпустить Кэхилла на последних минутах с «Уотфордом»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выход защитника Гари Кэхилла в матче 37-го тура АПЛ против «Уотфорда» (3:0).

    • Игрок появился на поле на 89-й минуте.
    • Ранее Кэхилл заявил об уходе из «Челси» в конце сезона.

    «Гари Кэхилл играет очень важную роль в раздевалке. Он профессионал. Он сыграл только в пяти или шести матчах в этом сезоне, но на тренировках он был очень важен для нас. Было правильным выпустить его на поле на последних минутах», – сказал Сарри.

    • Кэхилл перешел в лондонский клуб в январе 2012 года из «Болтона»..
    • Выиграл с клубом 7 трофеев, включая 2 чемпионата Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
    • В текущем сезоне принял участие в 7 играх всех турниров, не отметившись результативными действиями.

    Источник: BBC

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