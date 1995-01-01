Сарри: «Было правильным выпустить Кэхилла на последних минутах с «Уотфордом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выход защитника Гари Кэхилла в матче 37-го тура АПЛ против «Уотфорда» (3:0).
- Игрок появился на поле на 89-й минуте.
- Ранее Кэхилл заявил об уходе из «Челси» в конце сезона.
«Гари Кэхилл играет очень важную роль в раздевалке. Он профессионал. Он сыграл только в пяти или шести матчах в этом сезоне, но на тренировках он был очень важен для нас. Было правильным выпустить его на поле на последних минутах», – сказал Сарри.
- Кэхилл перешел в лондонский клуб в январе 2012 года из «Болтона»..
- Выиграл с клубом 7 трофеев, включая 2 чемпионата Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
- В текущем сезоне принял участие в 7 играх всех турниров, не отметившись результативными действиями.