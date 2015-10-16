Клопп: «Мне достаточно двух форвардов»

Новоиспеченный наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп готовится к своему дебюту в чемпионате Англии против «Тоттенхэма», который состоится в субботу, 17 октября. Его не пугает малое количество нападающих в своем распоряжении.

«Сейчас у нас в атаке есть Старридж и Ориги. Два форварда, этого достаточно. По Фирмино и Бентеке у меня есть информация, что они близки к возвращению. Я надеюсь, что они приступят к полноценным тренировкам на следующей неделе», - заявил Клопп.

Стоит отметить, что еще один форвард команды Дэнни Ингз пропустит остаток сезона из-за травмы.