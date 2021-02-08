The Athletic: Лукаку и Ингс – кандидаты на замену Агуэро в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» активно ищет замену форварду Серхио Агуэро, у которого летом истекает контракт с клубом.
По информации The Athletic, клуб хочет купить в следующее трансферное окно нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
Альтернативный вариант усиления атаки – Дэнни Ингс из «Саутгемптона».
- 27-летний Лукаку забил 20 мячей и сделал три ассиста в 27 играх текущего сезона.
- 28-летний Ингс в нынешней кампании отличился семью голами и тремя результативными передачами в 19 матчах.
- Рыночная стоимость бельгийца – 90 миллионов евро, англичанина – 20 миллионов.
Источник: The Athletic
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