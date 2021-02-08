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    The Athletic: Лукаку и Ингс – кандидаты на замену Агуэро в «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» активно ищет замену форварду Серхио Агуэро, у которого летом истекает контракт с клубом.

    По информации The Athletic, клуб хочет купить в следующее трансферное окно нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

    Альтернативный вариант усиления атаки – Дэнни Ингс из «Саутгемптона».

    • 27-летний Лукаку забил 20 мячей и сделал три ассиста в 27 играх текущего сезона.
    • 28-летний Ингс в нынешней кампании отличился семью голами и тремя результативными передачами в 19 матчах.
    • Рыночная стоимость бельгийца – 90 миллионов евро, англичанина – 20 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

    Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году. Аудитория в твиттере - более 204 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Venom888 17 минут назад

      Ну вот и смысл Лукаку уходить из отличного проекта Интер :) когда он по сути может быть лидером)

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