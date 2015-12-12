Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет интересоваться нападающими этой зимой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние травмированных игроков перед матчем с "Вест Бромвичем" в рамках шестнадцатого тура английской Премьер-лиги. Немецкий специалист отметил, что пока не может рассчитывать на некоторых ключевых игроков, но это не отразится на трансферной политике клуба в ближайшее время.

"У нас есть Бентеке, Ориги, и Фирмино. Кроме того травмированы Старридж и Ингс, пока мы не можем на них рассчитывать. Но я готов работать в такой ситуации. Если сейчас мы приобретем нападающего, то после возвращения в строй Старриджа у нас будет слишком много игроков на эту позицию", - сказал Клопп.