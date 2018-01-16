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    «Локомотив» может арендовать Марковича у «Ливерпуля»

    Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может продолжить карьеру в России.

    По информации источника, интерес к 23-летнему сербу проявляет лидер РФПЛ «Локомотив». Сообщается, что московский клуб рассматривает вариант аренды до конца сезона.

    Хавбек пополнил состав красных в июле 2014 года, перейдя из «Бенфики» за 10 миллионов евро. Английский клуб отдавал игрока в аренду «Фенербахче», «Спортингу» и «Халл Сити».

    В текущем сезоне Маркович не принимал участия в матчах АПЛ. На его счету один матч в молодежной лиге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2018 23:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Shureg 17 января 2018, 18:41

      Автор, из Бенфики он за 25 миллионов перешёл. А не за 10.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 17 января 2018, 09:43

      Интересно увидеть его в Локо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 января 2018, 07:37

      ух

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 января 2018, 06:51

      напа надо и защиту

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 17 января 2018, 02:03

      потерялся.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 17 января 2018, 00:28

      Ещё и арендным чемпионом станет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 17 января 2018, 00:27

      Вот это было бы круто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 00:00

      Сильный ход! Палыч начал подготовку к главному матчу сезона со Спартаком с налаживания отношений с Ливерпулем.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 00:13

      Всё же со Спартаком не главный матч сезона

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2184

      LOKOfanatik19 > DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 05:24

      Для Локо, каждый матч важен!!! Но со Спартаком, принципиальный матч, был есть и будет, дай бог)

      2
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