«Локомотив» может арендовать Марковича у «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может продолжить карьеру в России.

По информации источника, интерес к 23-летнему сербу проявляет лидер РФПЛ «Локомотив». Сообщается, что московский клуб рассматривает вариант аренды до конца сезона.

Хавбек пополнил состав красных в июле 2014 года, перейдя из «Бенфики» за 10 миллионов евро. Английский клуб отдавал игрока в аренду «Фенербахче», «Спортингу» и «Халл Сити».

В текущем сезоне Маркович не принимал участия в матчах АПЛ. На его счету один матч в молодежной лиге.