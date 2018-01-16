«Локомотив» может арендовать Марковича у «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может продолжить карьеру в России.
По информации источника, интерес к 23-летнему сербу проявляет лидер РФПЛ «Локомотив». Сообщается, что московский клуб рассматривает вариант аренды до конца сезона.
Хавбек пополнил состав красных в июле 2014 года, перейдя из «Бенфики» за 10 миллионов евро. Английский клуб отдавал игрока в аренду «Фенербахче», «Спортингу» и «Халл Сити».
В текущем сезоне Маркович не принимал участия в матчах АПЛ. На его счету один матч в молодежной лиге.
Источник: «Спорт-Экспресс»