Маркович перейдет на правах аренды в «Бешикташ»

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович продолжит карьеру в Турции.

Сообщается, что 23-летний серб в ближайшее время подпишет контракт с «Бешикташом». Хабвек будет выступать в клубе из Стамбула на правах аренды до конца сезона-2017/18.

В прошлом сезоне Маркович выступал на правах аренды за «Халл Сити». В 11 матчах чемпионата Англии полузащитник забил два гола.