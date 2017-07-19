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    Маркович перейдет на правах аренды в «Бешикташ»

    Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович продолжит карьеру в Турции.

    Сообщается, что 23-летний серб в ближайшее время подпишет контракт с «Бешикташом». Хабвек будет выступать в клубе из Стамбула на правах аренды до конца сезона-2017/18.

    В прошлом сезоне Маркович выступал на правах аренды за «Халл Сити». В 11 матчах чемпионата Англии полузащитник забил два гола.

    Источник: fanatik.com.tr

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    19.07.2017 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 21 июля 2017, 01:27

      Не понимаю почему клуб РПл не пытаются его арендовать, ведь Ливерпуль всем его отдает в аренду. Да он не топер, но тому же цска у которого нет бабла он не помешал бы.

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