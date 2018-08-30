«Ливерпуль» отдаст Ориги в аренду «Бешикташу», а Марковича – «Стандарду»

Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность отдать двух своих игроков до закрытия трансферного окна в Европе в аренду.

Речь идет о нападающем Дивоке Ориги и полузащитнике Лазаре Марковиче. Представитель Бельгии может отправиться в аренду в «Бешикташ». Известно, что ранее заинтересованность в нем проявляла дортмундская «Боруссия», но отказалась платить 30 миллионов евро за прямой трансфер.

Игрок из Сербии прошлый сезон провел в составе «Андерлехта» на правах аренды. Сейчас в его услугах заинтересован другой бельгийский клуб – «Стандард».