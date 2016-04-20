Марез вернется к переговорам с «Фенербахче»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез может продолжить карьеру в составе «Фенербахче», сообщает Turkish Football. Прошедшим летом стороны уже вступали в переговоры и были близки к сделке. «Лисы» были готовы отпустить игрока за восемь миллионов фунтов стерлингов, но турецкая сторона остановила свой взгляд на полузащитнике «Ливерпуля» Лазаре Марковиче, который был взят в аренду до конца сезона.

Напомним, что в прессе ходят слухи об интересе к Марезу со стороны нескольких клубов, в том числе – «Барселоны» и «Арсенала».