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    Маркович: «Клопп – отличный мужик и профессионал. Он со всеми очень дружелюбен»

    Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович раскрыл личность Юргена Клоппа. Они вместе работали в «Ливерпуле».

    — Что делает Клоппа особенным?

    — Поведение. Характер. И окружение тоже: вокруг него прекрасные люди. Юрген Клопп — отличный мужик и профессионал, что показывает каждый день.

    — Он близок с игроками?

    — С одними — да, с другими — нет. Но в любом случае он очень дружелюбен со всеми.

    • Маркович принадлежал «Ливерпулю» с 2014 по 2018 год.
    • Игрок – воспитанник «Партизана».
    • Сейчас сербы выступают в Катаре на Кубке «Париматч» Премьер.

    Источник: «Матч ТВ»

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