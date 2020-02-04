Маркович: «Клопп – отличный мужик и профессионал. Он со всеми очень дружелюбен»

Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович раскрыл личность Юргена Клоппа. Они вместе работали в «Ливерпуле».

— Что делает Клоппа особенным?

— Поведение. Характер. И окружение тоже: вокруг него прекрасные люди. Юрген Клопп — отличный мужик и профессионал, что показывает каждый день.

— Он близок с игроками?

— С одними — да, с другими — нет. Но в любом случае он очень дружелюбен со всеми.