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  • Маркович: «Клопп – отличный мужик и профессионал. Он со всеми очень дружелюбен»

Маркович: «Клопп – отличный мужик и профессионал. Он со всеми очень дружелюбен»

4 февраля 2020, 16:28

Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович раскрыл личность Юргена Клоппа. Они вместе работали в «Ливерпуле».

— Что делает Клоппа особенным?

— Поведение. Характер. И окружение тоже: вокруг него прекрасные люди. Юрген Клопп — отличный мужик и профессионал, что показывает каждый день.

— Он близок с игроками?

— С одними — да, с другими — нет. Но в любом случае он очень дружелюбен со всеми.

  • Маркович принадлежал «Ливерпулю» с 2014 по 2018 год.
  • Игрок – воспитанник «Партизана».
  • Сейчас сербы выступают в Катаре на Кубке «Париматч» Премьер.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль Партизан Маркович Лазар Клопп Юрген
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