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  • Маркович: «Балотелли – самый сумасшедший игрок, которого я встречал. Однажды он пропустил тренировку, потому что уехал в аэропорт встречать собаку»

Маркович: «Балотелли – самый сумасшедший игрок, которого я встречал. Однажды он пропустил тренировку, потому что уехал в аэропорт встречать собаку»

4 февраля 2020, 13:58
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Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович рассказал историю о форварде «Брешии» Марио Балотелли. Они пересекались в «Ливерпуле».

— Марио Балотелли — самый смешной футболист, которого вы когда-либо встречали?

— Я бы сказал, самый сумасшедший. В хорошем смысле, конечно. Однажды он пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт, чтобы встретить свою собаку.

— Собаку.

— Да, но кто знает, почему он на самом деле пропустил тренировку. В любом случае тренеру он объяснил свое отсутствие именно так.

— Брендан Роджерс был в ярости?

— Нет, нет, о чем вы. Для Марио это было нормой.

  • Маркович принадлежал «Ливерпулю» с 2014 по 2018 год.
  • Игрок – воспитанник «Партизана».
  • Сейчас сербы выступают в Катаре на Кубке «Париматч» Премьер.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Партизан Верона Ливерпуль Балотелли Марио Маркович Лазар
Комментарии (1)
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mihail200606
1580815437
Ну то, что дурачок и просрал карьеру это понятно..
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