Маркович: «Балотелли – самый сумасшедший игрок, которого я встречал. Однажды он пропустил тренировку, потому что уехал в аэропорт встречать собаку»

Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович рассказал историю о форварде «Брешии» Марио Балотелли. Они пересекались в «Ливерпуле».

— Марио Балотелли — самый смешной футболист, которого вы когда-либо встречали?

— Я бы сказал, самый сумасшедший. В хорошем смысле, конечно. Однажды он пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт, чтобы встретить свою собаку.

— Собаку.

— Да, но кто знает, почему он на самом деле пропустил тренировку. В любом случае тренеру он объяснил свое отсутствие именно так.

— Брендан Роджерс был в ярости?

— Нет, нет, о чем вы. Для Марио это было нормой.