Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Маркович: «Балотелли – самый сумасшедший игрок, которого я встречал. Однажды он пропустил тренировку, потому что уехал в аэропорт встречать собаку»

    Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович рассказал историю о форварде «Брешии» Марио Балотелли. Они пересекались в «Ливерпуле».

    — Марио Балотелли — самый смешной футболист, которого вы когда-либо встречали?

    — Я бы сказал, самый сумасшедший. В хорошем смысле, конечно. Однажды он пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт, чтобы встретить свою собаку.

    — Собаку.

    — Да, но кто знает, почему он на самом деле пропустил тренировку. В любом случае тренеру он объяснил свое отсутствие именно так.

    — Брендан Роджерс был в ярости?

    — Нет, нет, о чем вы. Для Марио это было нормой.

    • Маркович принадлежал «Ливерпулю» с 2014 по 2018 год.
    • Игрок – воспитанник «Партизана».
    • Сейчас сербы выступают в Катаре на Кубке «Париматч» Премьер.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2020 13:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6731

      mihail200606 4 февраля, 14:23

      Ну то, что дурачок и просрал карьеру это понятно..

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru