Маркович: «Балотелли – самый сумасшедший игрок, которого я встречал. Однажды он пропустил тренировку, потому что уехал в аэропорт встречать собаку»

Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович рассказал историю о форварде «Брешии» Марио Балотелли. Они пересекались в «Ливерпуле».
— Марио Балотелли — самый смешной футболист, которого вы когда-либо встречали?
— Я бы сказал, самый сумасшедший. В хорошем смысле, конечно. Однажды он пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт, чтобы встретить свою собаку.
— Собаку.
— Да, но кто знает, почему он на самом деле пропустил тренировку. В любом случае тренеру он объяснил свое отсутствие именно так.
— Брендан Роджерс был в ярости?
— Нет, нет, о чем вы. Для Марио это было нормой.
- Маркович принадлежал «Ливерпулю» с 2014 по 2018 год.
- Игрок – воспитанник «Партизана».
- Сейчас сербы выступают в Катаре на Кубке «Париматч» Премьер.
Источник: «Матч ТВ»