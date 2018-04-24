Маркович: «Показываю «Ливерпулю», что еще жив. Они просят за меня сумасшедшие деньги»

Талантливые люди, как правило, с очень сложными характерами. Почему-то вспомнилась " Легенда №17".
Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович рассказал, что хочет официально уйти из клуба. Его контракт действует до лета 2019 года. Сейчас Маркович выступает за «Андерлехт» на правах аренды. В последнем матче он отметился забитым мячом.
«Этот гол пусть покажет «Ливерпулю», что я все еще жив. Я больше не играю за них, но они заламывают за меня сумасшедшие деньги. И не продают», – рассказал Маркович.
Рассказ о сложностях в отношениях «Ливерпуля» и Марковича можно прочитать в нашем материале.
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