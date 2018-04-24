Маркович: «Показываю «Ливерпулю», что еще жив. Они просят за меня сумасшедшие деньги»

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович рассказал, что хочет официально уйти из клуба. Его контракт действует до лета 2019 года. Сейчас Маркович выступает за «Андерлехт» на правах аренды. В последнем матче он отметился забитым мячом.

«Этот гол пусть покажет «Ливерпулю», что я все еще жив. Я больше не играю за них, но они заламывают за меня сумасшедшие деньги. И не продают», – рассказал Маркович.

Рассказ о сложностях в отношениях «Ливерпуля» и Марковича можно прочитать в нашем материале.

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