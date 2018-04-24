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    Маркович: «Показываю «Ливерпулю», что еще жив. Они просят за меня сумасшедшие деньги»

    Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович рассказал, что хочет официально уйти из клуба. Его контракт действует до лета 2019 года. Сейчас Маркович выступает за «Андерлехт» на правах аренды. В последнем матче он отметился забитым мячом.

    «Этот гол пусть покажет «Ливерпулю», что я все еще жив. Я больше не играю за них, но они заламывают за меня сумасшедшие деньги. И не продают», – рассказал Маркович.

    Рассказ о сложностях в отношениях «Ливерпуля» и Марковича можно прочитать в нашем материале.

    «Ливерпуль» сломал карьеру большого таланта. Он почти приехал в РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2018 21:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 22:11

      Талантливые люди, как правило, с очень сложными характерами. Почему-то вспомнилась " Легенда №17".

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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 апреля 2018, 22:11

      Зачем сначала написать статью , а потом из нее выдергивать фразы?

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