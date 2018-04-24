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    «Ливерпуль» сломал карьеру большого таланта. Он почти приехал в РФПЛ


    3.5
    Голосов: 13
    24.04.2018 18:00
    Англичане издеваются над Марковичем.

    Весна 2014-го получилась для 20-летнего Лазара Марковича самой урожайной за всю его недолгую карьеру. Он выиграл три трофея за сезон в «Бенфике» и добрался с командой до финала Лиги Европы, хотя сам решающий матч глупо пропустил из-за драки в полуфинале с Мирко Вучиничем. Вдвойне идиотской выглядела ситуация из-за того, что серб вступил в стычку со скамейки запасных. В финале «Бенфике» как раз не хватило хорошей реализации, что Маркович вполне мог бы обеспечить, а пенальти команда выполнила хуже «Севильи» и проиграла трофей. Но все равно сезон удался почти на все сто.

    Продавать таких парней на пике – уж на это есть в «Бенфике» мастера. По его игре было видно, что еще хоть один сезон в Португалии Лазару уж точно бы не помешал, однако «Ливерпуль» настоял на приобретении серба. Португальцам перепали 25 миллионов евро (правда, напополам с хитрющим агентом). Тогда казалось – маловато. Сейчас кажется, что провернули сделку века. Даже несмотря на вот такую красоту:

    Во всех турнирах за «Ливерпуль» Маркович в первом же сезоне отыграл 34 матча и забил три гола, правда, играл вообще где придется – и по всему фронту атаки, и даже крайнего защитника. По этой причине с Бренданом Роджерсом отношения испортились окончательно – Марковичу этот позиционный микс не нравился категорически. «В начале нового сезона он даже не включил меня в заявку, мне вообще никто ничего не объяснил», – вспоминал серб.

    Дальше пошла чехарда аренд – сначала в «Фенербахче», где Маркович поучаствовал в победе над «Локомотивом» в Лиге Европы, затем в «Спортинг», что, конечно же, разозлило фанатов «Бенфики», а потом и в «Халл» перед приходом Леонида Слуцкого. Итого – шесть мячей за два сезона и почти исчезновение с футбольной карты талантливых футболистов. Но притом редкой красоты голы, как, например, этот:

    Россия могла стать следующей остановкой – парнем вроде как интересовались «Локомотив» и «Спартак». Но Юрий Семин в январе кандидатуру отмел сразу же: «Я им не интересуюсь, потому что он не играет уже год. А кто его предлагает – я не знаю». Вероятно, схожую точку зрения имел и Массимо Каррера. Юрген Клопп стремился пристроить парня и всячески пиарил в прессе: «Маркович – хороший игрок. Он симпатичен мне, как человек. Мы готовы начать переговоры, если Лазар найдет себе команду. Он поможет клубу, который будет в нем заинтересован». Продажи не случилось.

    Сейчас Маркович устроился в «Андерлехте», вновь на правах аренды. Там он уже сыграл пять матчей, а недавно сумел забить «Генту». «Этот гол пусть покажет «Ливерпулю», что я все еще жив. Я больше не играю за них, но они заламывают за меня сумасшедшие деньги. И не продают», – пожаловался футболист после игры.

    Страдать сербскому футболисту придется еще минимум год – контракт у него до лета 2019-го. Портал Transfermarkt оценивает его в приличные 10 миллионов евро. Кто их заплатит?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: tbrfootball.com
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      04081993 29 апреля 2018, 06:12

      и вправду. Маркович мог стать крутым футболистом. в 2014 был похож на сербского Месси

      0
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      Рейтинг: -65

      vasil3nkoan 26 апреля 2018, 13:19

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      -3
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 25 апреля 2018, 19:36

      тупо бегунок,да бывают красивые голы раз в год,но стоит он миллиона 3,не более

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 апреля 2018, 11:44

      Надо менее кабальные контракты составлять -- а так , уже сколько талантов на скамейке потухло !!!

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 25 апреля 2018, 05:52

      Неповезло

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 апреля 2018, 22:34

      Может еще и заиграет...от я что то уже не очень и верится((

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 22:02

      кароче, уася, надо думать сразу когда контракт с командой подписываешь....ты просто раб, а рабам присуще послушание и смирение...ни кто, уася, ни кого за руку не тянул

      -1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 24 апреля 2018, 20:31

      У меня во времена СССР был старший товарищ на работе, Лазарь Маркович. Этот, правда, Лазар, но тот свое имя тоже произносил Лазар. Даже Лазарр. Тоже был хороший мужик, и тоже ему не везло. Он свое невезение объяснял неудачным именем-отчеством. Может и тут то же самое?

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Вомбат 24 апреля 2018, 20:58

      Имя -да, по евангелию от Иоанна воскрешение Лазаря стало камнем преткновения для иудеев, верят ли они Иисусу, верят ли глазам своим. «Действительно, неверие начальников иудейских и более влиятельных учителей Иерусалима, не уступившее столь разительному, явному чуду, совершенному на глазах у целой толпы народа, есть явление изумительное в истории человечества; с этого времени оно перестало быть неверием, а стало сознательным противлением явной истине («ныне же и видеша и возненавидеша Меня и Отца Моего» )
      Так что в Лазарей надо просто верить...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 апреля 2018, 19:29

      мне кажется, что в середняке в Испании или Франции он мог бы раскрыться. Ещё Голландия как вариант.

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 апреля 2018, 18:55

      Пока выглядит арендованной обузой, но для кого-то может стать долгожданной находкой... Играющий с мыслью и не деревянный... Нужен тренер и команда...

      17
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > insider_retro 24 апреля 2018, 19:32

      сказал как отрезал! тоже думаю если игровая практика будет у него всё получиться пацан с головой вроде.

      8
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