«Ливерпуль» сломал карьеру большого таланта. Он почти приехал в РФПЛ

Англичане издеваются над Марковичем.

Весна 2014-го получилась для 20-летнего Лазара Марковича самой урожайной за всю его недолгую карьеру. Он выиграл три трофея за сезон в «Бенфике» и добрался с командой до финала Лиги Европы, хотя сам решающий матч глупо пропустил из-за драки в полуфинале с Мирко Вучиничем. Вдвойне идиотской выглядела ситуация из-за того, что серб вступил в стычку со скамейки запасных. В финале «Бенфике» как раз не хватило хорошей реализации, что Маркович вполне мог бы обеспечить, а пенальти команда выполнила хуже «Севильи» и проиграла трофей. Но все равно сезон удался почти на все сто.

Продавать таких парней на пике – уж на это есть в «Бенфике» мастера. По его игре было видно, что еще хоть один сезон в Португалии Лазару уж точно бы не помешал, однако «Ливерпуль» настоял на приобретении серба. Португальцам перепали 25 миллионов евро (правда, напополам с хитрющим агентом). Тогда казалось – маловато. Сейчас кажется, что провернули сделку века. Даже несмотря на вот такую красоту:

Во всех турнирах за «Ливерпуль» Маркович в первом же сезоне отыграл 34 матча и забил три гола, правда, играл вообще где придется – и по всему фронту атаки, и даже крайнего защитника. По этой причине с Бренданом Роджерсом отношения испортились окончательно – Марковичу этот позиционный микс не нравился категорически. «В начале нового сезона он даже не включил меня в заявку, мне вообще никто ничего не объяснил», – вспоминал серб.

Дальше пошла чехарда аренд – сначала в «Фенербахче», где Маркович поучаствовал в победе над «Локомотивом» в Лиге Европы, затем в «Спортинг», что, конечно же, разозлило фанатов «Бенфики», а потом и в «Халл» перед приходом Леонида Слуцкого. Итого – шесть мячей за два сезона и почти исчезновение с футбольной карты талантливых футболистов. Но притом редкой красоты голы, как, например, этот:

Россия могла стать следующей остановкой – парнем вроде как интересовались «Локомотив» и «Спартак». Но Юрий Семин в январе кандидатуру отмел сразу же: «Я им не интересуюсь, потому что он не играет уже год. А кто его предлагает – я не знаю». Вероятно, схожую точку зрения имел и Массимо Каррера. Юрген Клопп стремился пристроить парня и всячески пиарил в прессе: «Маркович – хороший игрок. Он симпатичен мне, как человек. Мы готовы начать переговоры, если Лазар найдет себе команду. Он поможет клубу, который будет в нем заинтересован». Продажи не случилось.

Сейчас Маркович устроился в «Андерлехте», вновь на правах аренды. Там он уже сыграл пять матчей, а недавно сумел забить «Генту». «Этот гол пусть покажет «Ливерпулю», что я все еще жив. Я больше не играю за них, но они заламывают за меня сумасшедшие деньги. И не продают», – пожаловался футболист после игры.

Страдать сербскому футболисту придется еще минимум год – контракт у него до лета 2019-го. Портал Transfermarkt оценивает его в приличные 10 миллионов евро. Кто их заплатит?