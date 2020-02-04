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Маркович – о Буваче, Шюррле и «Ливерпуле»

4 февраля 2020, 18:15
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Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О Желько Буваче

— Желько Бувача помните? На днях он стал спортивным директором московского «Динамо».

— Ого, я не слышал об этом. Конечно, помню. Думаю, это один из лучших специалистов мира по работе над тактикой. Я видел многих, но он точно в топе. Надеюсь, у него получится в России.

О «Ливерпуле»

— В вашем Твиттере по-прежнему очень много репостов странички «Ливерпуля».

— Потому что я до сих пор люблю клуб и людей, которые работают в клубе. У меня нет Инстаграма, поэтому выставляю посты только там. Не знаю, почему, но забросил его в 2015-м. Думаю, однажды возобновлю. Отчасти это потому, что я не очень публичный человек, мне не очень хочется делиться фотографиями своей жизни.

Об Андре Шюррле

— Вы играли в «Фулхэме» с Андре Шюррле, который сейчас в «Спартаке». Еще общаетесь?

— Да, мы по-прежнему довольно близки, иногда переписываемся. Как дела в Москве, бла-бла-бла. Говорит, всем доволен. В «Фулхэме» он был травмирован, я тоже, так и сблизились. Он отличный парень и топовый игрок. Он ведь здесь? Я обязательно его поймаю.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Партизан Динамо Спартак Ливерпуль Шюррле Андре Маркович Лазар
Комментарии (3)
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vka1970
1580836660
Топовым у Шюррле было начало, а потом ................Суп с котом.
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Вомбат
1580841000
Сегодня на Бомбардире куча интервью с Лазарем Марковичем. Какого черта мнения этого среднего игрока вдруг стали так интересны? Раньше ни одного интервью с ним я не видел, а теперь вдруг 100500. Я знал одного психиатра, которого тоже звали Лазарь Маркович. Вот он действительно много интересного мог рассказать (правда не о футболистах и тренерах, а о пациентах и врачах, но очень интересно). А этот говорит сплошные общие слова.
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zigbert
1580906027
На поле им с Шюрле уже встретится не удастся.
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