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    Маркович – о Буваче, Шюррле и «Ливерпуле»

    Полузащитник «Партизана» Лазар Маркович дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О Желько Буваче

    — Желько Бувача помните? На днях он стал спортивным директором московского «Динамо».

    — Ого, я не слышал об этом. Конечно, помню. Думаю, это один из лучших специалистов мира по работе над тактикой. Я видел многих, но он точно в топе. Надеюсь, у него получится в России.

    О «Ливерпуле»

    — В вашем Твиттере по-прежнему очень много репостов странички «Ливерпуля».

    — Потому что я до сих пор люблю клуб и людей, которые работают в клубе. У меня нет Инстаграма, поэтому выставляю посты только там. Не знаю, почему, но забросил его в 2015-м. Думаю, однажды возобновлю. Отчасти это потому, что я не очень публичный человек, мне не очень хочется делиться фотографиями своей жизни.

    Об Андре Шюррле

    — Вы играли в «Фулхэме» с Андре Шюррле, который сейчас в «Спартаке». Еще общаетесь?

    — Да, мы по-прежнему довольно близки, иногда переписываемся. Как дела в Москве, бла-бла-бла. Говорит, всем доволен. В «Фулхэме» он был травмирован, я тоже, так и сблизились. Он отличный парень и топовый игрок. Он ведь здесь? Я обязательно его поймаю.

    Источник: «Матч ТВ»

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