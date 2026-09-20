Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Лазар Маркович - статистика

Чукарички
2 марта 1994 (32)
#8 | Нападающий
175 см
Сербия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Железничар
2 : 1
20.09.2026
Чукарички
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газиантеп
30
3
5
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
1' - 88'
Турция. Суперлига, 37 тур
Газиантеп
3 : 1
18.05.2024
Карагюмрюк
1' - 69'
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
1 : 6
12.05.2024
Газиантеп
1' - 82'
32'
11'
22'
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
1 : 1
05.05.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
4 : 2
28.04.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантеп
2 : 0
21.04.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.04.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
0 : 3
02.04.2024
Аланьяспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 1
17.03.2024
Газиантеп
88' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Газиантеп
2 : 0
11.03.2024
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
1 : 0
04.03.2024
Газиантеп
1' - 72'
43'
Турция. Суперлига, 27 тур
Газиантеп
0 : 2
24.02.2024
Истанбул Башакшехир
66' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
1 : 1
18.02.2024
Самсунспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
1 : 3
11.02.2024
Газиантеп
1' - 71'
Турция. Суперлига, 24 тур
Газиантеп
1 : 1
03.02.2024
Кайсериспор
1' - 61'
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
2 : 1
29.01.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
1 : 1
24.01.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 1
14.01.2024
Фенербахче
1' - 70'
45'
Турция. Суперлига, 16 тур
Хатайспор
0 : 0
10.01.2024
Газиантеп
66' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
2 : 2
05.01.2024
Пендикспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
0 : 3
23.12.2023
Газиантеп
1' - 54'
36'
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
2 : 2
19.12.2023
Адана Демирспор
1' - 76'
54'
17'
Турция. Суперлига, 15 тур
Газиантеп
1 : 3
10.12.2023
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Касымпаша
4 : 2
03.12.2023
Газиантеп
46' - 90'
53'
52'
90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
0 : 1
25.11.2023
Анкарагюджю
46' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Бешикташ
2 : 0
30.10.2023
Газиантеп
67' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 0
21.10.2023
Антальяспор
1' - 63'
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
07.10.2023
Газиантеп
71' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
1 : 2
29.09.2023
Газиантеп
72' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
2 : 0
22.09.2023
Истанбулспор
73' - 90'
74, 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 0
16.09.2023
Газиантеп
1' - 46'
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
0 : 3
02.09.2023
Галатасарай
68' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
2 : 0
25.08.2023
Газиантеп
75' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
1 : 3
20.08.2023
Сивасспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
13.08.2023
Газиантеп
1' - 82'
20'
Главные новости
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
1
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
1
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
4
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
8
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
14
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+