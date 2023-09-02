Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Галатасарай
Газиантеп - Галатасарай: обзор матча 02 сентября 2023
Газиантеп
02.09.2023, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Галатасарай
6'
К. Актюркоглу
66'
М. Икарди
73'
М. Икарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Галатасарай
85'
Замена
К. Караташ
️️️️
Анхелиньо
Замена
А. Кызылдаг
️️️️
П. Джилободжи
84'
Замена
O. Ozcicek
️️️️
Ж. Бикел
84'
80'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
М. Икарди
80'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
К. Демирбай
80'
Замена
К. Айхан
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
П. Джилободжи
75'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Икарди
Замена
В. Велиу
️️️️
М. Евтович
69'
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Градель
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Икарди
Пас отдал
К. Актюркоглу
62'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Тете
Желтая карточка
Э. Эрсой
36'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Актюркоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
10
Лука Станковски
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Баран Аксака
ОП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-5-1-1
12
Шен
5
Эрсой
3
Джилободжи
27
Артан
10
Градель
8
Евтович
8
Соялп
12
Бикел
44
Максим
19
Эскихеллак
94
Риаскос
4-1-1-2-2
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
42
Бартакжи
17
Анхелиньо
34
Торрейра
26
Демирбай
11
Тете
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
3
Джилободжи
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
3
Джилободжи
12
Бикел
61
61
12
Бикел
8
Евтович
7
Велиу
7
Велиу
8
Евтович
10
Градель
8
Маркович
8
Маркович
10
Градель
17
Анхелиньо
88
Караташ
88
Караташ
17
Анхелиньо
10
Мертенс
23
Айхан
23
Айхан
10
Мертенс
11
Тете
53
Йилмаз
53
Йилмаз
11
Тете
26
Демирбай
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
26
Демирбай
9
Икарди
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Икарди
Остались в запасе
Газиантеп
Галатасарай
27
Бурак Бозан
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Баран Аксака
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Баран Аксака
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Газиантеп - Галатасарай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Новости команд
Все
Газиантеп
Галатасарай
«Зенит» и ЦСКА готовы заплатить 30 миллионов за одноклубника Батракова
21:50
3
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Зенит» и ЦСКА готовы заплатить 30 миллионов за одноклубника Батракова
21:50
3
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+