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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Газиантеп
Коньяспор - Газиантеп: обзор матча 25 августа 2023
Коньяспор
25.08.2023, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Газиантеп
69'
Гильерме
90+5'
Р. Мурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Газиантеп
Замена
М. Али Бююксаяр
️️️️
С. Цикалеши
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
Р. Мурич
Пас отдал
К. Михаляк
90'
+5
90'
Замена
М. Джихан
️️️️
Ф. Соялп
90'
Замена
О. Артан
️️️️
С. М'Баката
Замена
О. Улджын
️️️️
Б. Пас
81'
75'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Ж. Бикел
ГОЛ! 1:0!
Гильерме
Пас отдал
С. Цикалеши
69'
62'
Замена
М. Градель
️️️️
М. Эскихеллак
Замена
Р. Мурич
️️️️
Л. Прип
60'
Замена
Ю. Малли
️️️️
А. Чикелдэу
60'
Замена
К. Михаляк
️️️️
M. Moreno
60'
Желтая карточка
Ф. Кальво
45'
31'
Желтая карточка
Б. Риаскос
4'
Желтая карточка
Э. Эрсой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Metehan Mert
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
10
Макс Градель
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Бернардони
12
Гильерме
5
Язгили
5
Кальво
2
Огуз
8
Пас
6
Дикмен
20
Чикелдэу
7
18
Прип
17
Цикалеши
4-4-1-1
12
Шен
22
М'Баката
5
Эрсой
3
Джилободжи
24
Хасеф
8
Евтович
12
Бикел
44
Максим
8
Соялп
19
Эскихеллак
94
Риаскос
8
Пас
35
Улджын
35
Улджын
8
Пас
20
Чикелдэу
10
Малли
10
Малли
20
Чикелдэу
17
Цикалеши
42
Бююксаяр
42
Бююксаяр
17
Цикалеши
18
Прип
11
Мурич
11
Мурич
18
Прип
7
77
Михаляк
77
Михаляк
7
22
М'Баката
27
Артан
27
Артан
22
М'Баката
19
Эскихеллак
10
Градель
10
Градель
19
Эскихеллак
8
Соялп
11
Джихан
11
Джихан
8
Соялп
12
Бикел
8
Маркович
8
Маркович
12
Бикел
Остались в запасе
Коньяспор
Газиантеп
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
7
Вальмир Велиу
ЛВ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
14
Metehan Mert
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
7
Вальмир Велиу
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Газиантеп
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
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