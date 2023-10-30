Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Газиантеп
Бешикташ - Газиантеп: обзор матча 30 октября 2023
Бешикташ
30.10.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Газиантеп
63'
С. Учан
75'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Газиантеп
90'
+3
Вторая желтая
Ф. Соялп
89'
Замена
С. М'Баката
️️️️
М. Градель
Вторая желтая
А. Хаджиахметович
86'
85'
Желтая карточка
М. Градель
82'
Замена
I. Karakas
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
Э. Тикназ
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
81'
Замена
Ж. Онана
️️️️
Э. Байи
81'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
80'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тосун
Пас отдал
М. Рашица
75'
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
С. Учан
67'
67'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Б. Риаскос
ГОЛ! 1:0!
С. Учан
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
63'
55'
Желтая карточка
Ф. Соялп
48'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
35'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
(К)
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Арда Кылыч
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
1-5-3-1
30
Дестаноглу
3
Байи
48
Учан
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
18
Геззаль
6
Булут
20
Уйсал
19
Зайнутдинов
7
Рашица
23
Тосун
4-3-1-2
1
Ницэ
63
Н'Кулу
4
Кызылдаг
12
3
Джилободжи
8
Соялп
10
Градель
44
Максим
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
94
Риаскос
3
Байи
14
Онана
14
Онана
3
Байи
48
Учан
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
48
Учан
21
Окслэд-Чемберлен
34
Тикназ
34
Тикназ
21
Окслэд-Чемберлен
10
Градель
22
М'Баката
22
М'Баката
10
Градель
94
Риаскос
8
Маркович
8
Маркович
94
Риаскос
10
Дрэгуш
23
23
10
Дрэгуш
Остались в запасе
Бешикташ
Газиантеп
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Арда Кылыч
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
Жаниу Бикел
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Арда Кылыч
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
Жаниу Бикел
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Бешикташ - Газиантеп
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Mete Kalkavan, Turkey
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Газиантеп
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+