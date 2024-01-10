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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Газиантеп
Хатайспор - Газиантеп: обзор матча 10 января 2024
Хатайспор
10.01.2024, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Газиантеп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Газиантеп
90'
+3
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Максим
80'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
А. Ходжич
️️️️
Ф. Деле-Баширу
79'
Желтая карточка
Р. Дадашов
75'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Р. Ривас
70'
Замена
Д. Ламкель Зе
️️️️
К. Страндберг
70'
66'
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Эскихеллак
Желтая карточка
Г. Килама
63'
Желтая карточка
Э. Беяз
51'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Г. Абурджания
46'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
К. Алиджи
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
22
Камил Ахмет Черекчи
(К)
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Эмер Беяз
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Главный тренер
Волкан Демирель
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Марко Евтович
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
44
Александру Максим
(К)
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
18
Армин Ходжич
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
28
Ibrahim Demir
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
27
Бурак Бозан
ВР
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Фуркан Соялп
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
94
Брайан Риаскос
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
3-3-3-1
1
Кардешлер
3
Килама
52
Максимович
22
Алиджи
22
Черекчи
8
Абурджания
16
Деле-Баширу
99
Ривас
17
Беяз
10
Страндберг
61
Саглам
3-2-3-1-1
1
Ницэ
63
Н'Кулу
5
Эрсой
12
22
М'Баката
4
Кызылдаг
8
Евтович
61
44
Максим
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
22
Алиджи
13
Гулам
13
Гулам
22
Алиджи
16
Деле-Баширу
18
Ходжич
18
Ходжич
16
Деле-Баширу
10
Страндберг
60
Ламкель Зе
60
Ламкель Зе
10
Страндберг
8
Абурджания
9
Дадашов
9
Дадашов
8
Абурджания
99
Ривас
11
Фернандеш
11
Фернандеш
99
Ривас
44
Максим
8
Соялп
8
Соялп
44
Максим
10
Дрэгуш
94
Риаскос
94
Риаскос
10
Дрэгуш
19
Эскихеллак
8
Маркович
8
Маркович
19
Эскихеллак
Остались в запасе
Хатайспор
Газиантеп
12
Висар Бекай
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
12
Батухан Шен
ВР
27
Бурак Бозан
ВР
27
Омюрджан Артан
ПЗ
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
27
Бурак Бозан
ВР
27
Омюрджан Артан
ПЗ
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Хатайспор - Газиантеп
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
4
Офсайды
4
1
Количество передач
655
250
Сейвы
2
8
Точность передач %
90
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.16
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Umit Ozturk, Turkey
Стадион:
Мерсин Стадиуму
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