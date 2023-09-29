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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Газиантеп
Самсунспор - Газиантеп: обзор матча 29 сентября 2023
Самсунспор
29.09.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Газиантеп
90+3'
О. Нтчам (П)
3'
Д. Дрэгуш
17'
М. Евтович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Газиантеп
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Нтчам
90'
+3
80'
Замена
А. Айети
️️️️
А. Максим
79'
Желтая карточка
Ф. Ницэ
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
К. Шиндлер
78'
72'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
М. Евтович
72'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Д. Дрэгуш
Замена
О. Нтчам
️️️️
Ф. Тайт
59'
58'
Желтая карточка
Ф. Соялп
Желтая карточка
S. Gönül
56'
Замена
O. Çelik
️️️️
Э. Килинк
46'
Замена
Э. Кара
️️️️
Ю. Айт Беннассер
46'
Замена
З. Явру
️️️️
М. Фофана
46'
Желтая карточка
М. Фофана
38'
34'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Евтович
Пас отдал
Ф. Соялп
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
М. Эскихеллак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Самсунспор
5
Alim Öztürk
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-1-4
1
Кочук
55
ван Дронгелен
28
7
Фофана
19
Шиндлер
29
Тайт
15
Айт Беннассер
11
Димата
19
Хольс
11
Килинк
4-4-1-1
1
Ницэ
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
12
4
Кызылдаг
8
Соялп
8
Евтович
44
Максим
10
Градель
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
7
Фофана
18
Явру
18
Явру
7
Фофана
19
Шиндлер
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
19
Шиндлер
29
Тайт
10
Нтчам
10
Нтчам
29
Тайт
11
Килинк
88
88
11
Килинк
15
Айт Беннассер
9
Кара
9
Кара
15
Айт Беннассер
8
Евтович
12
Бикел
12
Бикел
8
Евтович
10
Дрэгуш
8
Маркович
8
Маркович
10
Дрэгуш
44
Максим
9
Айети
9
Айети
44
Максим
Остались в запасе
Самсунспор
Газиантеп
5
Alim Öztürk
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
5
Alim Öztürk
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Хусейн Эроглу
Статистика матча Самсунспор - Газиантеп
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
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