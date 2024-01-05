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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Пендикспор
Газиантеп - Пендикспор: обзор матча 05 января 2024
Газиантеп
05.01.2024, пятница, 17:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Пендикспор
12'
Д. Дрэгуш
49'
O. Ozcicek
77'
E. ÃzgenÃ§ (П)
80'
Э. Ярдимчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Пендикспор
90'
Замена
A. Diaby
️️️️
G. Kaya
Замена
Б. Риаскос
️️️️
А. Максим
85'
83'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
82'
Желтая карточка
G. Kaya
82'
Желтая карточка
А. Озтюрк
Замена
О. Джаглаян
️️️️
O. Ozcicek
82'
80'
ГОЛ! 2:2!
Э. Ярдимчи
Пас отдал
G. Kaya
77'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
E. ÃzgenÃ§
Желтая карточка
П. Джилободжи
76'
70'
Желтая карточка
Э. Чекичи
Замена
Ф. Соялп
️️️️
Л. Маркович
67'
65'
Замена
Л. Каппел
️️️️
Э. Ташдемир
65'
Замена
E. ÃzgenÃ§
️️️️
С. Асан
57'
Желтая карточка
А. Лусамба
ГОЛ! 2:0!
O. Ozcicek
Пас отдал
А. Максим
49'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Секейра
Желтая карточка
O. Ozcicek
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
М. Эскихеллак
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Марко Евтович
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
7
Халил Акбунар
(К)
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
25
Efe Sayhan
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
4-3-1-2
1
Ницэ
4
Кызылдаг
3
Джилободжи
63
Н'Кулу
22
М'Баката
8
Евтович
61
44
Максим
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
8
Маркович
4-1-3-1-1
1
Канполат
33
Озтюрк
6
Секейра
33
Ташдемир
20
61
Асан
18
Мидтсьё
58
11
Лусамба
7
Акбунар
17
Ярдимчи
8
Маркович
8
Соялп
8
Соялп
8
Маркович
61
17
Джаглаян
17
Джаглаян
61
44
Максим
94
Риаскос
94
Риаскос
44
Максим
61
Асан
22
22
61
Асан
58
21
21
58
33
Ташдемир
7
Каппел
7
Каппел
33
Ташдемир
Остались в запасе
Газиантеп
Пендикспор
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
25
Efe Sayhan
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
91
Bahadir Golgeli
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
25
Efe Sayhan
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Газиантеп - Пендикспор
3
6
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
1
5
Нарушения
7
17
Офсайды
2
7
Количество передач
413
451
Сейвы
1
0
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.57
2.02
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Чагдаш Алтай
(Стамбул)
Стадион:
Газиантеп
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