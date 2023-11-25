Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Анкарагюджю
Газиантеп - Анкарагюджю: обзор матча 25 ноября 2023
Газиантеп
25.11.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Анкарагюджю
45+4'
А. Улудаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Анкарагюджю
90'
+1
Замена
М. Четин
️️️️
Э. Бекироглу
88'
Желтая карточка
С. Кициу
86'
Желтая карточка
Г. Родригеш
Замена
I. Karakas
️️️️
А. Максим
86'
80'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
А. Каан Гюнерен
80'
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
А. Канкая
79'
Желтая карточка
А. Улудаг
Желтая карточка
Ф. Соялп
79'
Замена
Б. Риаскос
️️️️
Н. Н'Кулу
73'
61'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
О. Морутан
Желтая карточка
М. Эскихеллак
58'
Желтая карточка
J. Maranhao
52'
Замена
М. Евтович
️️️️
М. Градель
46'
Замена
Л. Маркович
️️️️
O. Ozcicek
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
А. Улудаг
Пас отдал
О. Морутан
25'
Желтая карточка
У. Радакович
Желтая карточка
O. Ozcicek
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
12
J. Maranhao
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
(К)
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Педринью
АП
80
Олимпиу Морутан
АП
9
Али Соу
(К)
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
95
Mert Can
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Чем Тюркмен
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
4-4-1-1
1
Ницэ
12
63
Н'Кулу
4
Кызылдаг
3
Джилободжи
10
Градель
61
8
Соялп
44
Максим
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
3-3-2-2
13
Гюндердю
3
Улудаг
18
Муякич
26
Радакович
10
Бекироглу
23
Гюнерен
6
Канкая
8
Педринью
80
Морутан
29
Сефас
9
Соу
10
Градель
8
Евтович
8
Евтович
10
Градель
44
Максим
23
23
44
Максим
63
Н'Кулу
94
Риаскос
94
Риаскос
63
Н'Кулу
61
8
Маркович
8
Маркович
61
10
Бекироглу
45
Четин
45
Четин
10
Бекироглу
6
Канкая
18
Тюркмен
18
Тюркмен
6
Канкая
80
Морутан
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
80
Морутан
23
Гюнерен
10
Родригеш
10
Родригеш
23
Гюнерен
Остались в запасе
Газиантеп
Анкарагюджю
12
Батухан Шен
ВР
22
Салем М'Баката
ПЗ
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
9
Албиан Айети
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
95
Mert Can
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
22
Салем М'Баката
ПЗ
93
Mehmet Kuzucu
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
9
Албиан Айети
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
95
Mert Can
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Газиантеп - Анкарагюджю
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Главный судья:
Umit Ozturk, Turkey
Стадион:
Газиантеп
Новости команд
Все
Газиантеп
Анкарагюджю
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Газиантепа» и «Амеда» на победу в матче 13-го тура
11:15
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+