Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил произошедшее по окончании матча 15-го тура чемпионата страны между «Анкарагюджю» и «Ризеспором».

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра Халила Мелера.

Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил судью кулаком в лицо. Когда рефери упал, ему нанесли еще несколько ударов ногами.

Пострадавшего доставили в больницу с сильно заплывшим левым глазом.

Из-за этого чемпионат Турции приостановили на неопределенный срок.

«Я осуждаю нападение на судью Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор» и желаю ему скорейшего выздоровления.

Спорт – это мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не позволим насилия в турецком спорте», – написал Эрдоган в соцсетях.