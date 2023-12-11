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    • Президент турецкого клуба избил судью – конфликт произошел после гола форварда ЦСКА

    Президент турецкого клуба избил судью – конфликт произошел после гола форварда ЦСКА

    Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра, обслуживавшего матч 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора».

    Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил судью Халила Мелера кулаком в лицо. Когда рефери упал, ему нанесли еще несколько ударов ногами.

    Арбитру потребовалась медицинская помощь – его доставили в больницу с сильно заплывшим левым глазом.

    • «Анкарагюджю» дома потерял очки, пропустив на 97-й минуте от Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА.
    • Мелер в 1-м тайме отменил гол хозяев поля, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу.

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    Источник: Fanatik

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    11.12.2023 23:43
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