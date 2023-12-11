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  • Президент турецкого клуба избил судью – конфликт произошел после гола форварда ЦСКА

Президент турецкого клуба избил судью – конфликт произошел после гола форварда ЦСКА

11 декабря 2023, 23:43
4

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра, обслуживавшего матч 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора».

Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил судью Халила Мелера кулаком в лицо. Когда рефери упал, ему нанесли еще несколько ударов ногами.

Арбитру потребовалась медицинская помощь – его доставили в больницу с сильно заплывшим левым глазом.

  • «Анкарагюджю» дома потерял очки, пропустив на 97-й минуте от Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА.
  • Мелер в 1-м тайме отменил гол хозяев поля, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу.

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Источник: Fanatik
Турция. Суперлига Ризеспор Анкарагюджю Гайч Адольфо Мелер Халил
Комментарии (4)
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kliker
1702336638
Драка входит в стоимость билета.
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biber.ru
1702355695
"Слово пацана" посмотрел.
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Bozigit
1702357177
Значит заслужил
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rash1959
1702360446
Видать круто накосячил. Пора перенимать турецуий опыт
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