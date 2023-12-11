Президент турецкого клуба избил судью – конфликт произошел после гола форварда ЦСКА

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра, обслуживавшего матч 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора».
Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил судью Халила Мелера кулаком в лицо. Когда рефери упал, ему нанесли еще несколько ударов ногами.
Арбитру потребовалась медицинская помощь – его доставили в больницу с сильно заплывшим левым глазом.
- «Анкарагюджю» дома потерял очки, пропустив на 97-й минуте от Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА.
- Мелер в 1-м тайме отменил гол хозяев поля, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу.
Источник: Fanatik