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    • В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок

    В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок

    Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши объявил, что все матчи в национальных лигах отложены на неопределенный срок. Причиной этому послужило избиение президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей арбитра, обслуживавшего матч 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора».

    «Мы внимательно следим за состоянием его здоровья и желаем скорейшего выздоровления нашему арбитру. Это бесчеловечное и гнусное нападение адресовано всем заинтересованным сторонам турецкого футбола.

    Каждый, кто преследовал судей и поощрял совершать преступления против судей, является соучастником этого гнусного преступления.

    Президенты клубов, менеджеры, тренеры, игроки и комментаторы на телевидении, все, кто делал судей мишенью перед публикой, – это те, кто подготовил почву для этой атаки.

    Любой, кто рассказывает о событиях, произошедших много лет назад, как если бы они произошли сегодня, несет ответственность за это безобразие...

    В отношении виновных и зачинщиков этого преступления по согласованию с нашим государством начали возбуждаться уголовные дела, которых они заслуживают. Клуб, виновный в этом, будет наказан самым суровым образом.

    Турецкая федерация футбола провела экстренное собрание. Мы перенесли матчи во всех лигах на неопределенный срок. Это нападение – ночь позора для турецкого футбола.

    Мы считаем, что турецкий футбол этого не заслуживает, и теперь говорим: «Хватит». Каждый день обвинять судей, каждый день делать заявления...

    Наши судьи тоже люди. Они тоже могут ошибаться, но нельзя наносить столько ударов руками и ногами ни одному судье.

    Давайте не будем и дальше снижать ценность бренда турецкого футбола. Давайте не будем позорить турецкий футбол перед всем миром», – сказал он.

    • Президент «Анкарагюджю» Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил судью Халила Мелера кулаком в лицо. Когда рефери упал, ему нанесли еще несколько ударов ногами.
    • Арбитру потребовалась медицинская помощь – его доставили в больницу с сильно заплывшим левым глазом.

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    Источник: Fanatik

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    Сегодня, 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +417

      Strig 20 минут назад

      ну некоторым типа "казарцяна" давно пора бы получить... по заслугам!

      1
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      Рейтинг: +1758

      k611 23 минуты назад

      У нас есть свой пример - Широков. А вообще конечно дикость какая-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12733

      BRO_football 51 минуту назад

      Неужели где-то маразм в отношении судей больше, чем в России?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2664

      yorgenbarenz 58 минут назад

      Мафиозное образование.С такими ресурсами и техническим прогрессом в мире,давно бы уже стояли на стадионах компьютерные программы,обеспечивающие полностью компетентное судейство.Главный судейка был бы один и выполнял функции "тамады".Правда,взятками там бы не пахло.

      0
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      Рейтинг: +6350

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Давайте не прыгать в техническую зону соперника. Козлы...

      3
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