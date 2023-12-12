В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок

Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши объявил, что все матчи в национальных лигах отложены на неопределенный срок. Причиной этому послужило избиение президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей арбитра, обслуживавшего матч 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора».

«Мы внимательно следим за состоянием его здоровья и желаем скорейшего выздоровления нашему арбитру. Это бесчеловечное и гнусное нападение адресовано всем заинтересованным сторонам турецкого футбола.

Каждый, кто преследовал судей и поощрял совершать преступления против судей, является соучастником этого гнусного преступления.

Президенты клубов, менеджеры, тренеры, игроки и комментаторы на телевидении, все, кто делал судей мишенью перед публикой, – это те, кто подготовил почву для этой атаки.

Любой, кто рассказывает о событиях, произошедших много лет назад, как если бы они произошли сегодня, несет ответственность за это безобразие...

В отношении виновных и зачинщиков этого преступления по согласованию с нашим государством начали возбуждаться уголовные дела, которых они заслуживают. Клуб, виновный в этом, будет наказан самым суровым образом.

Турецкая федерация футбола провела экстренное собрание. Мы перенесли матчи во всех лигах на неопределенный срок. Это нападение – ночь позора для турецкого футбола.

Мы считаем, что турецкий футбол этого не заслуживает, и теперь говорим: «Хватит». Каждый день обвинять судей, каждый день делать заявления...

Наши судьи тоже люди. Они тоже могут ошибаться, но нельзя наносить столько ударов руками и ногами ни одному судье.

Давайте не будем и дальше снижать ценность бренда турецкого футбола. Давайте не будем позорить турецкий футбол перед всем миром», – сказал он.

Президент «Анкарагюджю» Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил судью Халила Мелера кулаком в лицо. Когда рефери упал, ему нанесли еще несколько ударов ногами.

Арбитру потребовалась медицинская помощь – его доставили в больницу с сильно заплывшим левым глазом.

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