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  • В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок

В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок

12 декабря 2023, 09:05
8

Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкекши объявил, что все матчи в национальных лигах отложены на неопределенный срок. Причиной этому послужило избиение президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей арбитра, обслуживавшего матч 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора».

«Мы внимательно следим за состоянием его здоровья и желаем скорейшего выздоровления нашему арбитру. Это бесчеловечное и гнусное нападение адресовано всем заинтересованным сторонам турецкого футбола.

Каждый, кто преследовал судей и поощрял совершать преступления против судей, является соучастником этого гнусного преступления.

Президенты клубов, менеджеры, тренеры, игроки и комментаторы на телевидении, все, кто делал судей мишенью перед публикой, – это те, кто подготовил почву для этой атаки.

Любой, кто рассказывает о событиях, произошедших много лет назад, как если бы они произошли сегодня, несет ответственность за это безобразие...

В отношении виновных и зачинщиков этого преступления по согласованию с нашим государством начали возбуждаться уголовные дела, которых они заслуживают. Клуб, виновный в этом, будет наказан самым суровым образом.

Турецкая федерация футбола провела экстренное собрание. Мы перенесли матчи во всех лигах на неопределенный срок. Это нападение – ночь позора для турецкого футбола.

Мы считаем, что турецкий футбол этого не заслуживает, и теперь говорим: «Хватит». Каждый день обвинять судей, каждый день делать заявления...

Наши судьи тоже люди. Они тоже могут ошибаться, но нельзя наносить столько ударов руками и ногами ни одному судье.

Давайте не будем и дальше снижать ценность бренда турецкого футбола. Давайте не будем позорить турецкий футбол перед всем миром», – сказал он.

  • Президент «Анкарагюджю» Коджа после финального свистка выбежал на поле и ударил судью Халила Мелера кулаком в лицо. Когда рефери упал, ему нанесли еще несколько ударов ногами.
  • Арбитру потребовалась медицинская помощь – его доставили в больницу с сильно заплывшим левым глазом.

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Источник: Fanatik
Турция. Суперлига Ризеспор Анкарагюджю
Комментарии (8)
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Дядя Серёжа
1702364149
Давайте не прыгать в техническую зону соперника. Козлы...
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yorgenbarenz
1702366046
Мафиозное образование.С такими ресурсами и техническим прогрессом в мире,давно бы уже стояли на стадионах компьютерные программы,обеспечивающие полностью компетентное судейство.Главный судейка был бы один и выполнял функции "тамады".Правда,взятками там бы не пахло.
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BRO_football
1702366438
Неужели где-то маразм в отношении судей больше, чем в России?
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k611
1702368146
У нас есть свой пример - Широков. А вообще конечно дикость какая-то...
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Strig
1702368314
ну некоторым типа "казарцяна" давно пора бы получить... по заслугам!
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GoldPlayFIFARus9
1702377473
"Наши судьи тоже люди. Они тоже могут ошибаться, но нельзя наносить столько ударов руками и ногами ни одному судье." Ну переборщил мальца, выводы сделают, потом будут меньше наносить
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zigbert
1702382658
Ну это конечно бес предел. Свое наказание судьи пусть получают в рамках футбольного законодательства.
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ц
1702482158
Вот что нашим нужно показывать, что б не ставили левые пенальти.
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