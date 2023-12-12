Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»

Арбитр Халил Мелер рассказал, как его атаковал президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1).

«Коджа ударил меня кулаком под левый глаз. Я упал на землю, и в это время незнакомые люди били меня ногами по лицу и другим частям тела.

Коджа сказал мне и моим помощникам: «Я прикончу вас». Обращаясь ко мне, он сказал: «Я убью тебя». Я подал жалобу на ударившего меня Коджу и других лиц.

Я не хочу идти на компромисс. Это все, что я могу сказать», – заявил Мелер.