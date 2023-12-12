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  • Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»

Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»

12 декабря 2023, 21:40
3

Арбитр Халил Мелер рассказал, как его атаковал президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1).

«Коджа ударил меня кулаком под левый глаз. Я упал на землю, и в это время незнакомые люди били меня ногами по лицу и другим частям тела.

Коджа сказал мне и моим помощникам: «Я прикончу вас». Обращаясь ко мне, он сказал: «Я убью тебя». Я подал жалобу на ударившего меня Коджу и других лиц.

Я не хочу идти на компромисс. Это все, что я могу сказать», – заявил Мелер.

  • Чемпионат Турции приостановили на неопределенный срок из-за этого инцидента.
  • Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично осудил произошедшее.

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Источник: Sabah
Турция. Суперлига Ризеспор Анкарагюджю Мелер Халил
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1702408278
Среди "незнакомых людей" Широкова, случаем, не было? )
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Дядя Серёжа
1702437226
Мой папа сын турецкоподданого... горячие парни
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zigbert
1702465692
Состоятельные люди частенько идут на подобные конфликты, рассчитывая на свою безнаказанность.
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