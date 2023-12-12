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    • Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»

    Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»

    Арбитр Халил Мелер рассказал, как его атаковал президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча 15-го тура чемпионата Турции против «Ризеспора» (1:1).

    «Коджа ударил меня кулаком под левый глаз. Я упал на землю, и в это время незнакомые люди били меня ногами по лицу и другим частям тела.

    Коджа сказал мне и моим помощникам: «Я прикончу вас». Обращаясь ко мне, он сказал: «Я убью тебя». Я подал жалобу на ударившего меня Коджу и других лиц.

    Я не хочу идти на компромисс. Это все, что я могу сказать», – заявил Мелер.

    • Чемпионат Турции приостановили на неопределенный срок из-за этого инцидента.
    • Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично осудил произошедшее.

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    Источник: Sabah

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2486

      Айболид 41 минуту назад

      Судя по видео "незнакомые люди" прибежали со скамейки "Анкары" .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25452

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Среди "незнакомых людей" Широкова, случаем, не было? )

      0
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