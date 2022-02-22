Ответный матч «Зенита» с «Бетисом» рассудит судья из Турции

УЕФА объявил о назначении судей на стыковой матч Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».

Главный арбитр встречи – турок Халил Мелер. Помогать ему будут Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан.

Матч «Бетис» – «Зенит» пройдет 24 февраля в Испании.

В первой игре петербуржцы проиграли со счетом 2:3.