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    Ответный матч «Зенита» с «Бетисом» рассудит судья из Турции

    УЕФА объявил о назначении судей на стыковой матч Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».

    Главный арбитр встречи – турок Халил Мелер. Помогать ему будут Мустафа Эйсой и Ибрахим Чаглар Уярджан.

    • Матч «Бетис» – «Зенит» пройдет 24 февраля в Испании.
    • В первой игре петербуржцы проиграли со счетом 2:3.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    22.02.2022 13:08
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +67331

      portero 22 февраля 2022, 19:47

      Денег надо занести, чтоб шансы появились...

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