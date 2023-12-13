В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал инцидент с избиением турецкого арбитра Халила Умута Мелера в матче 15-го тура чемпионата Турции «Анкарагюджю» – «Ризеспор».

«Халил Умут Мелер – очень хороший арбитр и очень хороший человек. Я могу сказать это, поскольку несколько раз видел его на поле и провел с ним время на чемпионате мира U-20 в Аргентине в начале этого года. Ни как судья, ни как человек Мелер не заслужил того, что он пережил в понедельник в Анкаре. Он выполнял свою работу, когда на него напали на поле в конце матча, который он только что обслуживал. Изображение Халила Умута, лежащего на земле и защищающего голову руками, пока его пинали нападавшие, ужасают», – сказал Коллина.

Председатель судейского комитета ФИФА отметил, что тысячи судей подвергаются словесному и физическому насилию в низших футбольных лигах.