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    В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции

    Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал инцидент с избиением турецкого арбитра Халила Умута Мелера в матче 15-го тура чемпионата Турции «Анкарагюджю» – «Ризеспор».

    «Халил Умут Мелер – очень хороший арбитр и очень хороший человек. Я могу сказать это, поскольку несколько раз видел его на поле и провел с ним время на чемпионате мира U-20 в Аргентине в начале этого года. Ни как судья, ни как человек Мелер не заслужил того, что он пережил в понедельник в Анкаре. Он выполнял свою работу, когда на него напали на поле в конце матча, который он только что обслуживал. Изображение Халила Умута, лежащего на земле и защищающего голову руками, пока его пинали нападавшие, ужасают», – сказал Коллина.

    Председатель судейского комитета ФИФА отметил, что тысячи судей подвергаются словесному и физическому насилию в низших футбольных лигах.

    • Матч «Анкарагюджю» – «Ризеспор» завершился со счетом 1:1.
    • После финального свистка президент клуба-хозяина поля Фарук Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил арбитра, сбив его с ног. Пока судья лежал на газоне, ему нанесли несколько ударов ногами.
    • Мелер был госпитализирован.
    • Инцидент осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
    • Коджа подал в отставку и принес извинения.

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    Источник: Страница FIFA Media в соцсети X

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