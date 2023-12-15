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  • Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью

Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью

15 декабря 2023, 10:02
1

Турецкий КДК вынес решение по президенту «Анкарагюджю» Фаруку Кодже.

Ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью. Клуб оштрафован на 62800 евро. Также 6280 евро – наказание за поведение фанатов.

Пять матчей «Анкарагюджю» проведет дома без зрителей. Наказания, в том числе пожизненные, получили и другие сотрудники клуба.

  • Матч «Анкарагюджю»«Ризеспор» завершился со счетом 1:1.
  • После финального свистка президент клуба-хозяина поля Фарук Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил арбитра, сбив его с ног. Пока судья лежал на газоне, ему нанесли несколько ударов ногами.
  • Судья Халил Мелер был госпитализирован.

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Источник: Федерация футбола Турции
Турция. Суперлига Анкарагюджю
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1702630891
Вполне адекватное наказание.
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