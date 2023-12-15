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    • Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью

    Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью

    Турецкий КДК вынес решение по президенту «Анкарагюджю» Фаруку Кодже.

    Ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью. Клуб оштрафован на 62800 евро. Также 6280 евро – наказание за поведение фанатов.

    Пять матчей «Анкарагюджю» проведет дома без зрителей. Наказания, в том числе пожизненные, получили и другие сотрудники клуба.

    • Матч «Анкарагюджю»«Ризеспор» завершился со счетом 1:1.
    • После финального свистка президент клуба-хозяина поля Фарук Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил арбитра, сбив его с ног. Пока судья лежал на газоне, ему нанесли несколько ударов ногами.
    • Судья Халил Мелер был госпитализирован.

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    Источник: Федерация футбола Турции

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