Бешикташ
19.04.2024, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
Турция. Суперлига, 33 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.82
Х
3.75
П2
4.2
Реклама, 18+
Анкарагюджю
Статистика матча Бешикташ - Анкарагюджю
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Анкарагюджю», 33-й тур Суперлиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Анкарагюджю»
- Матч можно посмотреть на канале «Футбол».
- Игру будет транслировать «Pari».