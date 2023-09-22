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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Истанбулспор
Газиантеп - Истанбулспор: обзор матча 22 сентября 2023
Газиантеп
22.09.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Истанбулспор
74'
Д. Дрэгуш
90+5'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Истанбулспор
ГОЛ! 2:0!
А. Айети
Пас отдал
Л. Маркович
90'
+5
80'
Замена
М. Сарикайя
️️️️
Ф. Лосаж
79'
Замена
А. Ясар
️️️️
В. Темель
78'
Желтая карточка
О. Эрдоган
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
Л. Маркович
74'
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Градель
73'
Замена
А. Айети
️️️️
А. Максим
72'
70'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
И. Йылмаз
64'
Желтая карточка
Э. Рроца
Замена
М. Евтович
️️️️
Ж. Бикел
56'
55'
Желтая карточка
И. Йылмаз
Желтая карточка
Ж. Бикел
46'
32'
Замена
О. Эрдоган
️️️️
С. Дели
20'
Желтая карточка
В. Темель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Флориан Ницэ
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Jackson
ЦП
8
Вефа Темель
АП
23
Эдуарт Рроца
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Газиантеп
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
61
Ogun Ozcicek
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
4-4-1-1
1
Ницэ
63
Н'Кулу
3
Джилободжи
12
4
Кызылдаг
8
Соялп
44
Максим
10
Градель
12
Бикел
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
3-2-3-2
1
Йенсен
21
Духани
15
Дели
21
Есиль
34
Лосаж
11
18
Ндао
23
Рроца
72
Этеми
9
Йылмаз
8
Темель
12
Бикел
8
Евтович
8
Евтович
12
Бикел
10
Градель
8
Маркович
8
Маркович
10
Градель
44
Максим
9
Айети
9
Айети
44
Максим
8
Темель
66
Ясар
66
Ясар
8
Темель
15
Дели
23
Эрдоган
23
Эрдоган
15
Дели
34
Лосаж
24
Сарикайя
24
Сарикайя
34
Лосаж
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
9
Йылмаз
Остались в запасе
Газиантеп
Истанбулспор
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
59
Альп Арда
ВР
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
61
Ogun Ozcicek
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
Статистика матча Газиантеп - Истанбулспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
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