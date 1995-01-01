Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти

Как он не забил?!

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди допустил эпичный промах в матче чемпионата Турции с «Истанбулспором».

На 37-й минуте «Галатасарай» получил право пробить пенальти. Керем Актюркоглу решил схитрить, и вместо удара выкатил мяч вбежавшему в штрафную площадь Икарди.

Аргентинцу оставалось просто попасть в пустой угол, но он пробил мимо ворот.

Стоит отметить, что уже через пять минут Икарди исправился за свою оплошность. Он открыл счет в матче с передачи того же Актюркоглу.