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    Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти

    26 сентября, 23:08
    Как он не забил?!

    Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди допустил эпичный промах в матче чемпионата Турции с «Истанбулспором».

    На 37-й минуте «Галатасарай» получил право пробить пенальти. Керем Актюркоглу решил схитрить, и вместо удара выкатил мяч вбежавшему в штрафную площадь Икарди.

    Аргентинцу оставалось просто попасть в пустой угол, но он пробил мимо ворот.

    Стоит отметить, что уже через пять минут Икарди исправился за свою оплошность. Он открыл счет в матче с передачи того же Актюркоглу.

    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии6
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      Рейтинг: +102630

      zigbert 10 часов назад

      Оригинальный розыгрыш и оригинальный промах.

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      Рейтинг: +16470

      Алексей З 21 час назад

      Всё бывает и не надо таких эпитетов : "Чудовищный" , "Безумный".
      Ильин и Байрамян с 1,5 метра в пустые не попали и ничего.

      2
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      Рейтинг: +455

      Napaleon Banapart > Алексей З 20 часов назад

      К ,,холостым,, выстрелам от Ильиных и Байрамянов все привыкшие. )) А вот ,,чудовищно безумно сногсшибательный,, промах Икарди это новость с пометкой ⚡

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      Рейтинг: +16470

      Алексей З > Napaleon Banapart 20 часов назад

      Ну чем-то надо привлечь посетителей ?
      Громкой вывеской.

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      Рейтинг: +455

      Napaleon Banapart 21 час назад

      Так ворота ПОЛУпустые или все же ПОЛУполные...?

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      Рейтинг: +22

      yhfcdnk > Napaleon Banapart 18 часов назад

      Грамотеи

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