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Истанбулспор
€ 400 тыс
Истанбулспор
Стамбул
Стадион:
Нечми Кадиоглу
Сайт:
http://istanbulspor.com.tr/
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Таблица
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
2025.08.10 14:26
1
Трансляция
«Фенербахче» – «Истанбулспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
2024.05.26 13:24
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
2024.01.24 15:29
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
2023.12.19 23:59
2
Видео
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
2023.09.27 09:00
Текке объяснил, почему «Истанбулспор» не подписал Лунева
2023.06.25 12:53
Суперлига. Ассист Оздоева не помог «Карагюмрюку» избежать поражения от «Истанбулспора»
2022.10.03 22:10
Новичок турецкой Суперлиги «Истанбулспор» подписал экс-игрока «Спартака»
2022.07.27 12:52
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