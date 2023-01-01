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Истанбулспор
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€ 400 тыс
Истанбулспор - результаты матчей
Стамбул
Стадион:
Нечми Кадиоглу
Сайт:
http://istanbulspor.com.tr/
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Результаты
Расписание
Таблица
Турция. Суперлига. 2023/2024
Турция. Суперлига. 2022/2023
26.05 | 19:00
Фенербахче
6 : 0
Истанбулспор
17.05 | 17:00
Истанбулспор
1 : 3
Сивасспор
12.05 | 19:00
Трабзонспор
3 : 0
Истанбулспор
04.05 | 16:00
Истанбулспор
0 : 1
Адана Демирспор
28.04 | 16:00
Аланьяспор
6 : 0
Истанбулспор
20.04 | 13:30
Истанбулспор
1 : 2
Карагюмрюк
14.04 | 16:00
Хатайспор
0 : 3
Истанбулспор
02.04 | 17:00
Истанбулспор
0 : 4
Ризеспор
15.03 | 20:30
Пендикспор
1 : 0
Истанбулспор
10.03 | 16:00
Истанбулспор
1 : 2
Касымпаша
02.03 | 13:30
Анкарагюджю
1 : 1
Истанбулспор
25.02 | 19:00
Истанбулспор
0 : 2
Бешикташ
17.02 | 13:30
Антальяспор
2 : 2
Истанбулспор
11.02 | 16:00
Истанбулспор
1 : 3
Газиантеп
03.02 | 16:00
Истанбул Башакшехир
2 : 0
Истанбулспор
29.01 | 17:00
Истанбулспор
1 : 1
Самсунспор
25.01 | 20:00
Галатасарай
3 : 1
Истанбулспор
22.01 | 20:00
Кайсериспор
0 : 1
Истанбулспор
14.01 | 13:30
Истанбулспор
0 : 0
Коньяспор
10.01 | 20:00
Адана Демирспор
2 : 2
Истанбулспор
07.01 | 16:00
Истанбулспор
1 : 5
Фенербахче
23.12 | 13:30
Сивасспор
1 : 0
Истанбулспор
19.12 | 20:00
Истанбулспор
0 : 3
Трабзонспор
10.12 | 13:30
Истанбулспор
0 : 1
Аланьяспор
01.12 | 20:00
Карагюмрюк
3 : 0
Истанбулспор
25.11 | 13:30
Истанбулспор
2 : 1
Хатайспор
12.11 | 16:00
Ризеспор
1 : 0
Истанбулспор
08.11 | 19:15
Самсунспор
2 : 1
Истанбулспор
04.11 | 13:30
Истанбулспор
2 : 4
Пендикспор
27.10 | 20:00
Касымпаша
3 : 1
Истанбулспор
22.10 | 16:00
Истанбулспор
2 : 1
Анкарагюджю
08.10 | 16:00
Бешикташ
2 : 0
Истанбулспор
30.09 | 16:00
Истанбулспор
1 : 2
Антальяспор
26.09 | 20:00
Истанбулспор
0 : 1
Галатасарай
22.09 | 20:00
Газиантеп
2 : 0
Истанбулспор
17.09 | 17:00
Истанбулспор
0 : 2
Истанбул Башакшехир
18.08 | 21:00
Истанбулспор
1 : 1
Кайсериспор
12.08 | 19:15
Коньяспор
1 : 1
Истанбулспор
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