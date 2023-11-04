Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Пендикспор
Истанбулспор - Пендикспор: обзор матча 04 ноября 2023
Истанбулспор
04.11.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Пендикспор
40'
А. Ндао
89'
Э. Рроца
30'
Э. Ярдимчи
45+3'
Велинтон
60'
Велинтон
83'
Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Пендикспор
Желтая карточка
Э. Рроца
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
G. Bitin
ГОЛ! 2:4!
Э. Рроца
Пас отдал
K. Koylu
89'
88'
Желтая карточка
Тюрам
86'
Замена
А. Озтюрк
️️️️
Велинтон
83'
ГОЛ! 1:4!
Тюрам
Замена
K. Koylu
️️️️
А. Ясар
83'
75'
Замена
Тюрам
️️️️
A. Diaby
Замена
Ж. Имбула
️️️️
М. Есиль
75'
Замена
T. Samdanli
️️️️
М. Сарикайя
75'
75'
Замена
G. Kaya
️️️️
Х. Акбунар
69'
Замена
G. Bitin
️️️️
Э. Ярдимчи
69'
Замена
J. Vukovic
️️️️
Э. Чекичи
63'
Желтая карточка
И. Акдаг
60'
ГОЛ! 1:3!
Велинтон
Пас отдал
А. Лусамба
Желтая карточка
М. Сарикайя
52'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Велинтон
Пас отдал
Э. Чекичи
ГОЛ! 1:1!
А. Ндао
Пас отдал
Э. Рроца
40'
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ярдимчи
Пас отдал
Велинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Jackson
ЦП
23
Эдуарт Рроца
(К)
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
(К)
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
41
Tunahan Samdanli
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
58
Gökcan Kaya
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
4-3-2-1
1
Йенсен
66
Ясар
23
Эрдоган
21
Есиль
21
Духани
24
Сарикайя
34
Лосаж
11
23
Рроца
18
Ндао
9
4-3-1-2
1
Канполат
22
6
Секейра
20
23
Велинтон
11
Лусамба
12
Акдаг
21
7
Акбунар
8
Чекичи
17
Ярдимчи
24
Сарикайя
41
41
24
Сарикайя
21
Есиль
16
Имбула
16
Имбула
21
Есиль
66
Ясар
11
11
66
Ясар
23
Велинтон
33
Озтюрк
33
Озтюрк
23
Велинтон
7
Акбунар
58
58
7
Акбунар
8
Чекичи
4
4
8
Чекичи
21
34
Тюрам
34
Тюрам
21
17
Ярдимчи
9
9
17
Ярдимчи
Остались в запасе
Истанбулспор
Пендикспор
59
Альп Арда
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Истанбулспор - Пендикспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Murat Erdogan, Turkey
Стадион:
Esenyurt Necmi Kadioglu Stadium, Istanbul
Новости команд
Все
Истанбулспор
Пендикспор
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
2025.08.10 14:26
1
«Фенербахче» – «Истанбулспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
2024.05.26 13:24
«Зенит» интересуется турецким форвардом
2024.02.10 18:34
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
2024.01.24 15:29
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
2023.12.19 23:59
2
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
2025.08.10 14:26
1
«Фенербахче» – «Истанбулспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
2024.05.26 13:24
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
2024.01.24 15:29
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
2023.12.19 23:59
2
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
2023.09.27 09:00
«Зенит» интересуется турецким форвардом
2024.02.10 18:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+