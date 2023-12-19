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  • Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения

Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения

19 декабря 2023, 23:59
2

Матч 17-го тура турецкой Суперлиги между «Истанбулспором» и «Трабзонспором» не был доигран во вторник.

Хозяева поля на 74-й минуте ушли с поля из-за решения арбитра Али Шансалана.

Президент «Истанбулспора» Эртугрул Доган вышел на газон и поручил своим футболистам прервать игру. В этот момент гости побеждали со счетом 2:1.

Руководителю клуба не понравилось, что на 68-й минуте был засчитан гол выездной команды – Пол Онуачу забил после предполагаемого нарушения правил.

Игроки «Истанбулспора» уговаривали президента отменить бойкот. Один из них даже вставал на колени.

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Источник: Fanatik
Турция. Суперлига Трабзонспор Истанбулспор
Комментарии (2)
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JIEGEHDA
1703023661
В Турция творится шоу . Сначала бьют а потом ноют уходят . В следущий раз что? Встали не с той ноги не хотим сегодня играть? Или там холодно давайте в другой день?? Больше всего жалко фанатов . И только
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kliker
1703024003
Всем привет))). За что я люблю бомбардир и почему я перестал его посещать: ТУТ НЕТ МОДЕРАЦИИ! Здесь никто не позволит себе удалять мои (оскорбительные) комментарии, но и читать оскорбления моей команды от других меня ломает. Посему предпочитаю каналы телеграм, куда недоумки не заходят и все хором поют осанну.
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