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    • Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения

    Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения

    Матч 17-го тура турецкой Суперлиги между «Истанбулспором» и «Трабзонспором» не был доигран во вторник.

    Хозяева поля на 74-й минуте ушли с поля из-за решения арбитра Али Шансалана.

    Президент «Истанбулспора» Эртугрул Доган вышел на газон и поручил своим футболистам прервать игру. В этот момент гости побеждали со счетом 2:1.

    Руководителю клуба не понравилось, что на 68-й минуте был засчитан гол выездной команды – Пол Онуачу забил после предполагаемого нарушения правил.

    Игроки «Истанбулспора» уговаривали президента отменить бойкот. Один из них даже вставал на колени.

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    Источник: Fanatik

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    19.12.2023 23:59
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