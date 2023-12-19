Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения

Матч 17-го тура турецкой Суперлиги между «Истанбулспором» и «Трабзонспором» не был доигран во вторник.

Хозяева поля на 74-й минуте ушли с поля из-за решения арбитра Али Шансалана.

Президент «Истанбулспора» Эртугрул Доган вышел на газон и поручил своим футболистам прервать игру. В этот момент гости побеждали со счетом 2:1.

Руководителю клуба не понравилось, что на 68-й минуте был засчитан гол выездной команды – Пол Онуачу забил после предполагаемого нарушения правил.

Игроки «Истанбулспора» уговаривали президента отменить бойкот. Один из них даже вставал на колени.