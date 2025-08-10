Введите ваш ник на сайте
  Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»

Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»

Сегодня, 14:26
1

Главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран подвел итоги гостевого матча 1-го тура Первой лиги Турции «Истанбулспором» (0:0).

«Впечатления от первого матча хорошие: стадион, газон, атмосфера – всe понравилось. И соперник очень приличного уровня.

«Истанбулспор» – основной претендент на выход в турецкую Суперлигу. Среди легионеров достаточно сборников. До игры нас записывали в аутсайдеры. Предполагали, что будет 3:0, 4:0, 5:0. Но мы тщательно разобрали соперника, а футболисты, нужно отдать им должное, всe на поле выполнили. В первом тайме нашли свои моменты, в концовке могли забивать и побеждать.

Но в целом руководство довольно. Они сами не ожидали, что за месяц нам удастся создать, по сути, новую конкурентоспособную команду. Увиденное их даже немножко шокировало. 0:0 против такого соперника – хороший результат. Думаю, с этого выезда немногие уедут с очками.

По игрокам и тренеру «Истанбулспора» было видно, что результат их расстроил. Журналисты тоже на пресс-конференции удивлялись, как новая команда могла так организованно и дисциплинированно сыграть против фаворита. Так что начинаем потихоньку разрывать первый турецкий дивизион», – сказал Юран.

Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Истанбулспор Юран Сергей
Burtaze
1754825608
Название команды на русском не шибко звучное, с таким названием можно всё проСЕРИКать..
